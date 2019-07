Fietsendief blijkt onverbeterlijke recidivist: acht maanden cel Nele Dooms

16 juli 2019

17u32 1

Fietsendief Ahmed B. (49) uit Ninove is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van acht maanden. Hij moet ook een effectieve boete van 400 euro betalen. De man ging op 11 mei 2019 met een fiets aan de haal aan de achterzijde van het Ninia Shopping Centrum in Ninove. De diefstal werd echter gefilmd door de bewakingscamera’s. Niet veel later pakte de politie B. op. “De man is een onverbeterlijke recidivist”, zei de openbaar aanklager tijdens het proces. “Deze veelpleger was net uit de cel na een gevangenisstraf, toen hij deze feiten pleegde. Zijn strafblad is al goed gevuld.” B. gaf de feiten toe. “Ik stal de fiets om hem vervolgens te proberen verkopen, zodat ik geld zou hebben om eten te kunnen kopen”, zei hij. Zijn advocaat wees er de rechter op dat de man eerder ook altijd terecht stond voor “vrij kleine feiten”. Omdat hij al zo’n zwaar strafblad heeft, kon hij geen uitstel van straf meer krijgen.