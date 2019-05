Fietsen en wandelen voor mensen met beperking tijdens Ronde van Schoonderhage Claudia Van den Houte

28 mei 2019

18u51 4 Ninove De vzw Schoonderhage, vzw Zwarte Flesh en het Ninove Cycling Team organiseren op donderdag 30 mei de elfde editie van de Ronde van Schoonderhage.

Er kan weer naar hartenlust worden gefietst en gewandeld ten voordele van het goede doel: vzw Schoonderhage. De vzw staat in voor de opvang en huisvesting van personen met een mentale beperking en heeft verschillende vestigingen in onze streek. Er is een parcours van 85 kilometer en van 55 kilometer voor wielertoeristen en een parcours van 50 kilometer voor mountainbikers. Ook zijn er opnieuw drie familietochten: twee wandeltochten van 10 kilometer en van 6 kilometer en een fietstocht van 25 kilometer.

“We zetten in op veiligheid en kiezen zoveel mogelijk voor verkeersluwe straten”, vertelt Danny Van Den Hel van het Ninove Cycling Team, dat het sportieve gedeelte voor zijn rekening neemt. “Er is een ruime bevoorrading op alle tochten.” De startplaats is telkens café Zwarte Flesh, Schuitstraat 16 in Pollare. “Daar kan er achteraf op het tuinterras genoten worden van een hapje en een drankje. Er is ook muziek en animatie. We zorgen voor een ruime fietsenstalling met fietsbewaking. We hopen op 1.500 deelnemers.”

De wielertoeristen en de mountainbikers kunnen vrij starten tussen 7.30 uur en 10.30 uur. Voor de familietochten is er een vrije start van 7.30 uur tot 15 uur. Deelnemen kost 3 euro voor leden of 5 euro voor niet-leden.