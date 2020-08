Fiets- en wandelzoektocht als ‘coronaproof’ alternatief voor Ronde van Schoonderhage, ten voordele van mensen met beperking Claudia Van den Houte

03 augustus 2020

20u24 12 Ninove Het Ninove Cycling Team, vzw Schoonderhage en vzw Zwarte Flesh houden dit jaar een fiets- en wandelzoektocht.

“De fiets- en wandelzoektocht is een coronaproof alternatief voor de Ronde van Schoonderhage, die moest worden afgelast door de coronacrisis”, vertelt Danny Van den Hel namens de Ronde-werkgroep. “Er zijn dit jaar nog geen evenementen kunnen plaatsvinden om vzw Schoonderhage te ondersteunen: de pannenkoekenslag, de barbecue, de Ronde... alles is weggevallen.” Aan de fiets- en wandelzoektocht kan iedereen met zijn eigen gezin/familie of bubbel deelnemen. De fietstocht is 20 km lang en voert de deelnemers langs enkele mooie hoekjes in de onmiddellijke omgeving van Pollare. De wandeltocht is 6 km lang en loopt langs de groene oevers van de Dender. “De tocht voor wandelaars is vrij avontuurlijk, dus goede wandelschoenen zijn aangeraden.”

De deelnemers krijgen een formulier met een wegbeschrijving en een aantal foto’s die ze in de juiste volgorde moeten zetten. Uit de correct ingevulde formulieren worden er enkele winnaars getrokken, die een prijs winnen. De formulieren kosten vijf euro per stuk - drankbon van 2 euro inbegrepen - en zijn te verkrijgen bij café De Zwarte Flesch, sporthal St-Kristoffel Pollare, de dienst Toerisme van de stad Ninove en tennisclub Players in Okegem. Ze kunnen ook online besteld worden via info@schoonderhage.be. Na betaling van het deelnemingsgeld op rekeningnummer BE 30 3930 4824 0011 op naam van De Zwarte Flesch worden de formulieren via mail doorgestuurd.

Deelnemen aan de fiets- en wandelzoektocht kan nog tot 30 september. De opbrengst gaat naar vzw Schoonderhage. De vzw staat in voor de opvang en huisvesting van personen met een mentale beperking en heeft verschillende vestigingen in onze streek.