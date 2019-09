Feestweekend voor 25-jarig bestaan bib en cc De Plomblom Claudia Van den Houte

23 september 2019

15u37 2 Ninove Het feestweekend voor het 25-jarig bestaan van de Ninoofse bibliotheek en cultuurcentrum De Plomblom vindt komend weekend plaats.

Het nieuwe seizoen van cc De Plomblom gaat op woensdag 25 september van start met ‘Paradijsvogels’, net zoals in 1994. Toen ging het om een productie met een grote groep amateur-acteurs gebaseerd op een tekst van Gaston Martens in een regie van Paul Cieters. Nu wordt er een intieme voorstelling gebracht, die werd geschreven en wordt gespeeld door de uitzonderlijke poppenspeler Fred Delfgaauw. Hij neemt je mee naar zijn leefwereld en laat het publiek kennismaken met zijn Paradijsvogels. In het weekend barst het feest helemaal los. Zaterdag is er ‘Back to the 90’s’, met onder meer een concert van de in Ninove en omstreken legendarische band The Balls. Zondag staat er dan weer een kinderfestival op het programma.

De Paradijsvogels van Fred Delfgaauw start op woensdag 25 september om 20 uur. Op zaterdag 28 september is er van 20 uur tot 2 uur het jubileumfeest ‘Back to the 90’s’ en op zondag 29 september vindt van 13 uur tot 18 uur uur de familiedag plaats. Tickets zijn te verkrijgen via www.ccdeplomblom.org.