Feestcommissie fluit Karnavalraad terug: “Groepen zullen worden bevraagd om te zien of ze carnavalsstoet zien zitten” Claudia Van den Houte

16 juli 2020

12u18 0 Ninove De Stedelijke Feestcommissie fluit de Koninklijke Karnavalraad vzw terug over carnaval 2021. Karnavalraadvoorzitter Pascal Carael had gezegd dat als het federaal zou toegestaan zijn, de carnavalsstoet volgend jaar zou kunnen doorgaan, maar dat er aan een plan B werd gewerkt. Pascal Schietecat, voorzitter van de Feestcommissie, stelt dat de Karnavalraad niet bevoegd is om zo’n verklaringen te doen. Hij laat weten dat er een bevraging zal gebeuren om te zien of de carnavalisten het wel zien zitten om deel te nemen aan de stoet.

Karnavalraadvoorzitter Pascal Carael deed de uitspraken vorige zaterdag tijdens de tweede ‘social disdancing livestream Ninove’ van enkele Ninoofse dj’s, deze keer in samenwerking met carnavalsradio Enkaavee op MIG. Carael stelde dat carnaval waarschijnlijk, in de mate van het mogelijke, zou doorgaan als het federaal is toegelaten, maar dat het nog kon worden afgelast als de coronacijfers verslechteren. Hij maakte ook bekend aan een plan B te werken voor als carnaval zou mogen doorgaan.

De Stedelijke Feestcommissie laat nu weten met verbazing akte te hebben genomen van de uitlatingen door Carael. Volgens voorzitter Pascal Schietecat is hij niet bevoegd om die te doen: “Bij ons weten is het nog altijd de dienst Evenementen van de stad Ninove in samenwerking met de Stedelijke Feestcommissie die de carnavalstoet organiseert”, zegt Schietecat. “De Karnavalraad legt dus verklaringen af over activiteiten waarvoor ze niet bevoegd is en houdt zich niet aan de gemaakte afspraken binnen het carnavalscomité.”

Bevraging bij carnavalisten

“Wij vinden het trouwens van weinig respect getuigen naar de hoofdrolspelers toe, namelijk de Ninoofse carnavalsgroepen, dat deze beslissing al zou genomen zijn zonder hen hierin te raadplegen. Tijdens de laatste vergadering van de Stedelijke Feestcommissie werd dan ook beslist, in overleg met schepen van evenementen Marc Torrekens, om een bevraging te organiseren bij de groepen. De bevraging zal gebeuren door de dienst Evenementen. Daaruit zou dan moeten blijken of de groepen het in deze moeilijke omstandigheden, waarin niemand de garantie kan bieden dat de stoet effectief doorgaat, zien zitten om al dan niet deel te nemen aan de stoet”, aldus Schietecat.

Carael benadrukt dat hij niet gezegd heeft dat de stoet zeker zal doorgaan. “Ik heb alleen gezegd dat we samen met de instanties aan een plan B werken voor in geval de stoet mag doorgaan en dat carnaval niet onder de normale omstandigheden zal plaatsvinden”, reageert Carael. “Als het federaal niet mag, dan zal de stoet natuurlijk niet doorgaan, maar we willen de groepen niet laten wachten. Zij zaten met veel vragen en moeten nu alles organiseren voor hun wagens, kostuums... het is de bedoeling om samen met de groepen te bekijken wat er lukt. Wij als Karnavalraad zijn het eerste slachtoffer, want de opening van carnaval en de prinsaanstelling zullen al zeker niet op de normale manier kunnen plaatsvinden.”

Geld inzamelen

“De groepen zijn nu bezig om andere activiteiten te organiseren om geld in te zamelen. De grote groepen worden het meest getroffen door corona, want zij hebben het meeste geld nodig. Maar als het enkel de grote groepen zijn, die het niet zien zitten, gaan we dan carnaval aflassen? We hadden al beslist om met de groepen te overleggen en daarna met de Feestcommissie samen te zitten om tot een consensus te komen. Ik zou het wel spijtig vinden als de beslissing volledig wordt overgelaten aan de groepen, want met veertig groepen lijkt me dat niet evident, maar ik vind het goed dat de groepen inspraak krijgen.”