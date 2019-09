Feest voor 100-jarig bestaan Ninoofse Gidsen Claudia Van den Houte

29 september 2019

12u22 2 Ninove De Gidsen Ninove hebben afgelopen zaterdag feest gevierd voor hun 100-jarig bestaan met verschillende activiteiten.

De meisjesscouts vertrokken eerst in optocht van de Graanmarkt naar hun lokaal in de Kaatsweg. Daar liep er een tentoonstelling over de jeugdbeweging, werd er een grote taart aangesneden en was er livemuziek. Leden, oud-leden en hun familie deelden er samen scoutsverhalen, speelden spelletjes en klonken met een glaasje cava en een stukje taart op het 100-jarig bestaan. Nadien startte er een barbecue waarop iedereen welkom was en waren er optredens. “Volgende zomer organiseren we samen met de jongensscouts ook nog een internationaal scoutskamp of Jamborette voor ons 100-jarig bestaan”, aldus gidsen Sofie en Paulien.

Eerder deze maand organiseerden de oud-Gidsen Ninove ook al een tentoonstelling in het oud-stadhuis van Ninove ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de jeugdbeweging.