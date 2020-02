Feest der Senioren met bekendmaking seniorenprinsenpaar en optreden Lindsay Claudia Van den Houte

Een dag na de aanstelling van de nieuwe Prins Carnaval Ninove is er het 'Feest der Senioren'.

Nadat de nieuwe Prins Carnaval in de nacht van zaterdag op zondag is aangesteld, wordt zondag de Prins en Prinses der Senioren bekendgemaakt. Tijdens het ‘Feest der Senioren’ zijn er ook optredens van onder meer zangeres Lindsay. Het Feest der senioren vindt op zondag 16 februari om 14.30 uur plaats in de bedrijfshal van Cloë, Merellaan 46 in Ninove, om 14.30 uur. De deuren open om 13.30 uur.