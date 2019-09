Familie en vrienden geven overleden voetballiefhebber laatste verjaardagsfeest met ‘Soccer4Gert’ Claudia Van den Houte

08 september 2019

19u29 2 Ninove Gert Willems heeft zondag postuum een mooi 47ste verjaardagsfeest gekregen. Zijn familie organiseerde samen met De Ninoofse Kaffeegieters een voetbaltornooi ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.

Voetballiefhebber Gert Willems overleed op 21 februari aan uitgezaaide darmkanker, exact zes maanden nadat de diagnose bij hem werd vastgesteld. “Zijn laatste wens was dat er voor zijn begrafenis geen bloemen of kransen zouden worden gekocht, maar dat het geld in de plaats naar Kom Op Tegen Kanker zou gaan”, vertelt An De Bock, de echtgenote van Gert. Het geld ging via De Ninoofse Kaffeegieters naar Kom Op Tegen Kanker. De Ninovieters nemen al drie jaar deel aan de 1.000 km voor Kom Op Tegen Kanker en moeten voor hun deelname telkens 5.500 euro overmaken aan de organisatie.

An schakelde De Ninoofse Kaffeegieters ook in voor de organisatie van ‘Soccer4Gert’, een voetbaltornooi op het kunstgrasveld van Pamel, vanwaar Gert en An afkomstig zijn. “Voetbal was Gert zijn leven. Hij is voetbalcoach geweest, hij heeft zelf voetbal gespeeld, hij organiseerde voetbalkampen...” Ook hun twee zonen Stan en Rune zijn allebei voetballers. Gert ging elke zaterdag naar hun wedstrijden kijken. “Ik wou dit evenement ook voor hen organiseren”, zegt An. De Ninoofse Kaffeegieters moesten er niet lang over nadenken: “We kenden allemaal Gert wel op één of andere manier: via de voetbalclub van onze kinderen, via het college in Ninove waar hij ook les volgde, via de job of de sportschool...”, vertelt Sabine De Beuf van De Ninoofse Kaffeegieters.

Mensen denken aan Gert

Aan het tornooi voor Gert’s 47ste verjaardag namen vier jeugdploegen deel, vrienden van zijn twee zonen, en vier volwassenen ploegen - Team Pamel, Team Neigem, Team Chalet en Team Dender -, vrienden van Gert waarmee hijzelf nog heeft gespeeld of aan wie hij nog training heeft gegeven. “Alles waarvan Gert hield, is hier aanwezig: voetbal, familie, pintjes, muziek... De opkomst vandaag vertelt welke kennis, collega en vriend Gert was. De mensen zijn gekomen om aan hem te denken.”

An sprak na het tornooi haar man nog even toe: “Van augustus 2018 tot februari 2019 huilde je elke dag. Je mooie, guitige glimlach hebben we nooit meer gezien. We waren bang dat het monster in je buik ervoor zou zorgen dat we niet oud zouden worden samen en dat je je onze jongens, jouw grote trots, niet zou zien opgroeien. Ze stellen het goed en worden groot zoals jij het zou willen. Beslissingen nemen zonder jou, daar wen ik niet aan. Toch voel ik je nog bij mij. We doen dit omdat we hopen dat de medische wereld verder raakt in haar studies naar kanker, zodat er geen mensen meer weggerukt worden van hun familie. We doen het ook voor mensen die kanker overwonnen hebben en voor de mensen, hier aanwezig, die nog elke dag vechten tegen de ziekte. Jullie zijn zo moedig”, aldus An. Ze sprak ook haar grote dank nog uit voor De Ninoofse Kaffeegieters.

Het tornooi werd gewonnen door Team Neigem. Zonen Stan en Rune schonken de opbrengst van 3.000 euro aan een vertegenwoordiger van Kom Op Tegen Kanker.