Extra weekend voor minderbedeelden om kleren af te halen: “Al 1.200 kledingstukken weggeschonken” Claudia Van den Houte

25 september 2020

16u05 0 Ninove De organisatoren van ‘Ninove Danst’ bieden een extra weekend gratis kledij aan aan minderbedeelden.

De voorbije twee weekends konden minderbedeelden al terecht in de bedrijfshal van het vroegere confectiebedrijf Cloë. Daar stockeerden Walter Praet en de vrijwilligers van ‘Ninove Danst’ kledij die mensen hadden gedoneerd om te schenken aan minderbedeelden. Er werden in totaal zo’n 5.000 kledingstukken ingezameld. “Daarvan werden er intussen al 1.200 stuks geschonken aan 48 gezinnen die langskwamen”, vertelt Praet.

Ook komend weekend zetten ze de deuren terug open voor minderbedeelden. “Iedereen die hulpbehoevend is, mag langskomen op zaterdag van 10 tot 17 uur en op zondag van 9 tot 13 uur. Ze moeten wel eerst bellen naar 0475/31.74.27. De kledij die ons na komend weekend nog rest, zullen we verdelen naar andere kanalen die het nodig hebben. We denken onder meer aan weeshuizen.”