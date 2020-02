Extra speciaal jaar voor Davy ‘Vitsken’ De Vits, zestigste prins Carnaval én aanstaande bruidegom: “Mijn verloofde is niet zo carnavalsgezind, maar staat toch volledig achter mij” Claudia Van den Houte

16 februari 2020

03u59 17 Ninove De nieuwe prins carnaval Ninove 2020 is bekend: Davy De Vits alias prins Vitsken zal de scepter zwaaien tijdens het grootste feest in de wortelstad. ‘Vitsken’ is al jaren goed gekend in de Ninoofse carnavalswereld. Hij was al in verschillende carnavalsverenigingen actief en en is in het verleden nog ‘Mister Ninof’ geweest. Het wordt een extra bijzonder jaar voor hem. Hij mag stadsprins zijn in het 60ste jubileumjaar van carnaval Ninove én hij stapt in april in het huwelijksbootje.

De nieuwe prins carnaval werd aangesteld in een eivolle Cloë-eventhal. Het was naar traditie Pascal Carael, de voorzitter van de Koninklijke Karnavalraad Ninove vzw, die de prins carnaval Ninove 2020 bekendmaakte. Toen de naam van ‘prins Vitsken’ viel, barstte de zaal uit zijn voegen. De nieuwe prins werd enthousiast onthaald door de vele aanwezige carnavalisten. Davy De Vits (37) is dan ook al jaren goed gekend in het Ninoofse carnaval. Hij was onder meer al actief in de carnavalsgroepen ‘Wel Bestetj’ en ‘Dobbelteup’. In een ver verleden was hij nog ‘Mister Ninof’, een ludieke verkiezing die de Karnavalraad vroeger nog georganiseerd heeft.

Hele leven carnavalist

“Ik ben al 27 jaar actief in carnaval Ninove, van kinds af aan. Eigenlijk ben ik al heel mijn leven carnavalist”, vertelt de kersverse prins Vitsken, die in het dagelijks leven op de IT-afdeling van Colruyt werkt. “Pascal Carael belde mij kort na Nieuwjaar met de vraag of ik het zag zitten om de 60ste stadsprins te worden. Mensen zijn dat van mij niet gewoon, maar het was even heel stilletjes. Hij zei: ‘bespreek het eens met je partner en laat me tegen het einde van de week iets weten’. Ik stond met mijn mond vol tanden. Je hoopt er wel altijd op en droomt ervan, maar op het moment dat het zover is, voel je je nog zo groot.”

“Ik ben enorm blij en gelukkig dat ik de vraag heb gekregen. Het is de ultieme droom van elke carnavalist. En dat in het 60ste jubileumjaar van carnaval Ninove, mooier kan het niet zijn. Het is ook een eer om de eerste te zijn die zowel de titel van Mister Ninof als van prins mag dragen. Als ambassadeur van mijn stad, kan dat wel tellen. En dat voor iemand die zelfs niet in Ninove woont.” Davy De Vits is geboren en getogen Ninovieter, maar woont momenteel in Evergem. “Ik ben de liefde gevolgd”, vertelt hij.

Mijn toekomstige vrouw is totaal niet carnavalsgezind. Ik ben haar dankbaar dat ik deze droom mag beleven.” Prins Vitsken

Het wordt een extra bijzonder jaar voor hem, want in april geeft hij het ja-woord aan zijn partner Sylvie, met wie hij al dertien jaar een koppel vormt en twee dochtertjes heeft. “Het heeft me toch wel wat tijd en moeite gekost om mijn ‘madam’ te kunnen overtuigen om prins te zijn. Toch een dik kwartier”, lacht prins Vitsken. “Ze is nochtans totaal niet carnavalsgezind en heeft niets met carnaval te maken. Ze is altijd dolgelukkig als carnaval voorbij is. Dan zijn het altijd ribbetjes thuis. Ik ben haar dankbaar dat ik deze droom toch mag beleven en dat ik dit mag doen.”

Het ziet er alvast naar uit dat Ninove een kleurrijke prins rijker is: “Wie mij goed kent, weet dat ik graag de clown uithang en daarbij eens tegen schenen durf te schoppen, maar altijd ludiek en met een knipoog. Ik heb zelfs zo’n donkerbruin vermoeden dat dat de reden is dat Pascal me gevraagd heeft om prins te worden.” Prins Vitsken sprak de carnavalisten nog toe: “Ik beloof jullie allemaal dat ik als prins van mij zal laten horen. Ik zal mij als prins laten zien. Ik zal er als prins voor jullie zijn en zal er samen met jullie een jaar van maken waar ze over 60 jaar nog zullen over praten.”

De 60ste carnavalsstoet vindt dit jaar plaats op zondag 1 maart.