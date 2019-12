Evenementenhal Mallaardstraat kan vanaf januari door iedereen worden gehuurd als zaal voor kleine en grote evenementen Claudia Van den Houte

12 december 2019

17u20 3 Ninove De Ninoofse ondernemer Bruno Van der Haeghen, zaakvoerder van onder meer Pasta Vespa en Phone Company, wordt vanaf 1 januari de nieuwe uitbater van de Veaudeville-evenementenhal in de Mallaardstraat. Naast een aantal eigen evenementen zal iedereen de zaal kunnen huren.

Evenementenbureau Veaudeville gebruikte de loods meer dan een jaar lang als pop-up theater, waarin tal van events plaatsvonden. Vanaf januari trekt Veaudeville naar Gooik en neemt Bruno Van der Haeghen de evenementenhal over. “Ik wil de lijn die Veaudeville uitzette verder doortrekken, maar wil de hal ook meer exploiteren als een zaal die door iedereen gehuurd kan worden”, vertelt Bruno Van der Haeghen. “De zaal is multifunctioneel en ik ben van plan om er een industriële keuken te installeren, wat nog meer mogelijkheden biedt. Ik zal zelf een aantal evenementen per jaar organiseren, maar daarnaast kunnen bijvoorbeeld ook verenigingen of bedrijven de zaal huren. Ik mik sowieso op eetfestijnen en denk bijvoorbeeld ook aan rouwtafels, vergaderingen, meetings, een indoor sportevenement... Ik kreeg intussen al aanvragen voor quizzen, grote fuiven, een dartstornooi, een eetfestijn, een productvoorstelling...”

Meer opportuniteiten

“De zaal biedt zoveel meer opportuniteiten dan waarvoor ze nu wordt gebruikt. Ze kan volledig worden aangepast naargelang de grootte van het evenement. Ze is zowel geschikt voor evenementen voor vijftig mensen als voor evenementen voor 1.000 mensen. Wat grote evenementen betreft, mogen er maximaal twaalf per jaar plaatsvinden. Wellicht zal ik zelf twee, drie of maximaal vier grote evenementen organiseren. Zo denk ik eraan om volgend jaar iets rond Nieuwjaar te organiseren. De evenementen zullen de Veaudeville-stempel dragen. Ik vind dat zij het voorbije jaar prachtig werk hebben geleverd. Ik was eigenlijk op het idee gekomen om de evenementenhal over te nemen omdat de hangaar waar mijn foodtrucks staan opgesteld te klein werd. In de hal is er meer stockageruimte, zodat ik mijn foodtrucks beter kan bevoorraden.”

Veaudeville organiseert nog een (laatste) event met oudejaar in de evenementenhal: ‘Oudjaar bij de bomma’. Meer info en tickets via www.veaudeville.be.