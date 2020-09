Eten en drinken terug toegelaten op wekelijkse markt Claudia Van den Houte

14 september 2020

14 september 2020 Ninove

Het stadsbestuur legde eind juli, toen de coronabesmettingen voor het eerst opnieuw stegen, de beperking op dat er niet mocht worden gegeten, gedronken of gerookt in de marktzone. Het bestuur deed dat naar eigen zeggen om het verplichte gebruik van de mondmaskers te garanderen. Hoewel het dragen van een mondmasker nog steeds verplicht is op de markt en de besmettingen momenteel niet de goede kant uitgaan, mag je voortaan toch weer eten en drinken op de markt. Ook roken is niet meer verboden. Het aantal mensen dat tegelijk de markt mag bezoeken blijft beperkt.