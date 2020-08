Eric ‘de Majeur’ Lemmens (69), man achter Radio Del Sol, Paul Severs kerstshows en tal van andere events, overleden: “Veel gedaan voor Vlaamse artiesten” Claudia Van den Houte

17 augustus 2020

19u18 12 Ninove Eric Lemmens, bekend in Ninove als ‘de Majeur’, is overleden. Hij zou in oktober 70 jaar oud zijn geworden. Lemmens was de oprichter van Radio Del Sol en organisator van heel wat concerten. Zo organiseerde hij meer dan veertig jaar lang de bekende Paul Severs kerstshow in Ninove, net als concerten van onder meer Will Tura. Hij slaagde er drie jaar geleden in om het eerste echte reünieconcert van Get Ready, na de comeback van de jongensband, naar Ninove te halen. “Eric had een goede band met artiesten als Paul Severs en Will Tura”, vertellen zijn broers Patrick en Geert.

Heel wat mensen kenden Eric onder zijn bijnaam ‘de Majeur’, maar weinig mensen weten eigenlijk waar die vandaan komt. “Die bijnaam ontstond rond 1970, toen Eric zijn legerdienst moest doen”, vertelt zijn broer Geert. “Onze moeder, die schoolhoofd was, vond het ongepast hoe vele jongemannen afzwaaiden na het leger, met stukgesneden hemd en dergelijke. Zij stelde voor dat Eric een feestje zou geven om af te zwaaien. Zo kreeg hij het idee om een soort van gemeenteraadszitting te houden. Samen met een fanfare, enkele toenmalige schepenen en hijzelf in het midden, trokken ze van aan de Sint-Theresiakerk naar zijn destijds favoriete café/dancing Stadspark, waar hij dan zijn intrede maakte als ‘majeur’ of burgemeester.”

Eric maakte begin jaren zeventig ook deel uit van de amateurvoetbalclub FC Stadspark, genoemd naar het gelijknamige café, later ‘VK De Doordrijvers’. Toen de ploeg van plan was om een bal te organiseren om geld in het laatje te brengen, kwam Eric in contact met de toenmalige manager van Paul Severs. Zo stond de zanger op 2 februari 1973 al op het podium van het eerste ‘Vedettennachtbal’ van de club in zaal Roxy. Na het tweede bal, opnieuw met Paul Severs, werd er overgeschakeld naar een kerstshow. Meer dan veertig jaar lang - tot 2014 - vond de Paul Severs kerstshow op kerstdag plaats in Ninove, eerst in zaal Roosevelt, daarna in cultuurcentrum De Plomblom. Eric kreeg een hechte band met de zanger. Zijn overlijden vorig jaar trof hem dan ook diep.

Sommige Vlaamse artiesten zijn groot geworden door Radio Del Sol” broer Geert

Get Ready!

Hij organiseerde doorheen de jaren tal van optredens van Vlaams artiesten. Onder meer Will Tura was zo verschillende keren te gast in Ninove. “Ook met hem had hij een goede band”, aldus broer Geert. Eric kreeg het drie jaar geleden ook voor elkaar dat het eerste reünieconcert van de originele Get Ready! plaatsvond in Ninove. “Daarmee verraste hij vriend en vijand. Ik denk dat de band niet vergeten was wat Eric voor hen had gedaan. Zij zijn groot geworden door de radiozenders in de Denderstreek, en dan vooral door Radio Del Sol. Onder hun druk konden de nationale radiozenders niet anders dan ook Vlaamse artiesten beginnen draaien.”

Eric richtte Radio Del Sol in 1980 op. Voordien had hij al gewerkt voor de zeezender Radio Mi Amigo en de lokale piratenzender Radio El Pirato in Denderhoutem, die door de toenmalige RTT werd in beslag genomen. In de radiowereld - en daarbuiten - was Eric bekend als ‘Bart Vermeer’. “Zeventig procent van de liedjes die op Del Sol werden gedraaid, waren Vlaamse of Belgische muziek. Zelf maakte hij vooral verzoekprogramma’s. Hij slaagde er zelfs in om op een kerstavond een hele avond lang verzoekplaatjes te draaien - in die tijd ongezien en een regelrecht succes -, omdat hij wist dat vele mensen eenzaam thuis zaten.”

De voorloper van de Del Sol-concerten was de ‘Nacht van Del Sol. “Liefst 37 vedetten, waaronder Rob De Nijs en vader Abraham kwamen speciaal daarvoor naar Pamel. De zaal zat afgeladen vol. Eric was eigenlijk de uitvinder van de vedetteparade. Het gaf de Nederlandstalige artiesten een boost, want in tegenstelling tot bijvoorbeeld bierfeesten of kermisbals, kwam het publiek hier speciaal voor hen.”

Het overlijden van zijn partner heeft hem enorm getekend. ‘Alsof ze een deel van mij hebben weggesneden’, zei hij daarover.” Broer Geert

CD-winkel met partner

Eric had vroeger ook een cd-winkeltje in de Geraardsbergsestraat, samen met zijn partner Frank, die in 2004 op 41-jarige leeftijd overleed bij een woningbrand. “Dat heeft hem enorm getekend. ‘Alsof ze een deel van mij hebben weggesneden’, zei hij daarover. Sindsdien was hij minder joviaal en soms een beetje kort van stof. Hij was vroeger al een beetje impulsief, maar na de dood van Frank is dat nog sterker geworden.” Volgens Geert was zijn broer een echte ‘family man’. “Hij zou alles gedaan hebben voor zijn familie. Toen onze ouders in 1994 op amper tien dagen tijd allebei overleden, wierp hij zich op ‘pater familias’. Het was ook een levensgenieter, die in alles mogelijkheden zag om iets te commercialiseren.”

Eric was trouw en loyaal. Hij was ook bezorgd om mensen. Hij kon soms een beetje lastig zijn, maar hij had het hart op de juiste plaats.” Broer Patrick

Dat beaamt ook broer Patrick, de middelste van de drie: “Hij was ook een tijdlang voorzitter van de sportraad in Ninove. Hij was bij de sportraad eerst als lid terechtgekomen als oprichter van de amateurvoetbalploeg VK De Doordrijvers”, vertelt Patrick. “De sportavonden, waarbij de jaarlijkse sporttrofeeën werden uitgereikt, waren voordien maar een saaie bedoening, maar Eric maakte ze populair door er artiesten te laten optreden. Hij liet er een nieuwe wind waaien. Eric was als broer trouw en loyaal. Hij was ook bezorgd om mensen. Hij kon soms een beetje lastig zijn, maar hij had het hart op de juiste plaats.”

Eric overleed afgelopen zaterdag onverwachts op 69-jarige leeftijd, vermoedelijk aan een interne bloeding. Hij had al een tijdje last van kwaaltjes aan zijn voet en had een tijdje geleden een chirurgische ingreep gehad. Op 9 oktober zou hij 70 jaar zijn geworden. Het afscheid van Eric vindt gezien de coronamaatregelen plaats in besloten kring op vrijdag 21 augustus. De plechtigheid zal normaal gevolgd kunnen worden via YouTube.