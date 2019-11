Erfgoedtentoonstelling ‘Dweis mor Welgezinjd’ wekt Ninove uit jaren 80 en stadskrant 't Klokzjiël weer tot leven Claudia Van den Houte

13 november 2019

18u08 0 Ninove In het oud stadhuis van Ninove start op zaterdag 16 november een erfgoedtentoonstelling over het Ninove uit de jaren 80.

De tentoonstelling kreeg de naam ‘Dweis mor Welgezinjd’. Dat was het motto van de Ninoofse stadskrant ‘t Klokzjiël, waarvan 82 nummers verschenen tussen 1980 en 1987. De tentoonstelling belicht de roemrijke geschiedenis van de stadskrant, die de actualiteit op de voet volgde en een bevoorrechte getuige was van het politieke, culturele en maatschappelijke leven in Ninove in de jaren 80.

De tentoonstelling wil het Ninove in de jaren 80 weer tot leven wekken en vertelt het verhaal van verdwenen monumenten, teloorgegane toneelverenigingen en kroegentochten, kunstenaars als Herman Minner en volksfiguren als Mariaken Kalleballe en ‘champetter’ Marcel Cardoen. Maar ook van waterzuiveringsstations en atletiekpistes die geopend werden, de Werkgroep Leefmilieu en het Vluchthuis/Vrouwenhuis, de politiekers die toen de eerste viool speelden en de eerste politieke vluchtelingen in Ninove.

‘Dweis mor Welgezinjd’ is ten slotte ook een digitaliseringsproject: dankzij Erfgoedcel Denderland kan je de Ninoofse stadskrant integraal herlezen op www.madeindenderland.be. In de marge is er nog een tweede expo, door vzw ’t Uilekot. ‘Ook de afbreker bouwt op’ gaat in de voetsporen van Jan De Lichte en andere Louis-Paul Boons op zoek naar sporen van verzet in de Denderstreek.

‘Dweis mor Welgezinjd’ is van zaterdag 16 november tot zondag 22 december te bezoeken tijdens de openingsuren van het oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6.