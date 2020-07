Erfgoedraad op zoek naar winnaar tweede ‘Onroerend erfgoedprijs’ Claudia Van den Houte

15 juli 2020

19u34 0 Ninove De Ninoofse erfgoedraad reikt dit jaar voor de tweede keer een prijs ‘onroerend erfgoed’ uit. Die beloont een initiatief dat onroerend erfgoed, zoals gebouwen en landschappen, op een positieve manier in de kijker zet.

De erfgoedraad reikte in 2018 de eerste ‘Onroerend erfgoedprijs’ uit. Die ging naar Karen Scheldeman als laureaat voor de volledige renovatie van haar woonhuis in de Astridlaan 4. De erfgoedraad is nu op zoek naar een tweede winnaar en een laureaat, die respectievelijk een bedrag van 2.000 euro en van 1.000 euro ontvangen. Kandidaturen voor recente projecten kunnen tot 1 oktober worden ingediend. Een jury van vijf experten beoordeelt de kandidaturen op basis van criteria zoals uitzonderlijk belang, het vernieuwend karakter en ‘de hefboomfunctie’. Alleen projecten van een privépersoon of een privé-instelling komen in aanmerking. Ze moeten gerealiseerd zijn op Ninoofs grondgebied na 1 oktober 2015.

Meer info en inschrijven via www.ninove.be/prijs-onroerend-erfgoed.