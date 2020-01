Erfgoedraad doet oproep naar verborgen klokken Claudia Van den Houte

16 januari 2020

18u18 3 Ninove De Ninoofse Erfgoedraad is op zoek naar klokken en lanceert daarvoor een oproep.

De Erfgoedraad startte in juni 2017 met het project ‘Klinkend Erfgoed’ en maakte de voorbije jaren werk van een inventarisatie van de kerkklokken. De leden van de Erfgoedraad beklommen alle Ninoofse kerktorens voor observaties, opmetingen, foto- en geluidsopnames, en zochten in archieven naar informatie over de geschiedenis van de klokken, het wijdingsritueel, de evolutie van handbel naar luiklok … Dat vele speurwerk wordt de komende twee jaar vertaald in tal van projecten. Zo wordt er gewerkt aan een boek over het Ninoofs klinkend erfgoed, wordt het geïnventariseerde erfgoed ook digitaal ontsloten, komen lezingen en orgelconcerten en een zomerse fietstocht zoekt ‘naar klokken en klokkenruiters’. Het volledige programma wordt op Erfgoeddag, op 25 april, bekendgemaakt.

Intussen doet de Erfgoedraad een oproep: wie weet heeft van verborgen, onzichtbare of ‘geheime’ klokken of kapellen, boerderijen of andere gebouwen kent waarop een klokkenruiter of ander klein klinkend erfgoed prijkt, kan dat melden aan de Erfgoedraad, zodat de inventaris nog vollediger wordt. Meldingen (naam van gebouw, adres, indien mogelijk een foto) mogen naar de dienst cultuur op cultuur@ninove.be.