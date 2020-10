ENKAAVEE gaat zelfstandig verder, ook zonder carnavalsstoet: “Carnaval levend houden en inzetten op samenhorigheid” Claudia Van den Houte

09 oktober 2020

12u47 2 Ninove De Ninoofse carnavalisten zitten niet stil, ook niet nu carnaval Ninove 2021 werd afgelast. De carnavalisten achter ‘ ENKAAVEE’ doen verder, maar zonder radiozender MIG. Het wordt een volledig zelfstandig project, dat aan geen radiostation verbonden is.

“Het is niet omdat er geen carnaval is, dat er geen carnavalsradio moet zijn, vonden wij”, vertelt Glen Van Hooland. “We gaan dit jaar vooral inzetten op de samenhorigheid bij de carnavalsgroepen. We gaan ons uiterste best doen om carnaval levend te houden.” ENKAAVEE zal te volgen zijn via sociale media en start in januari als internetradio. “De term ‘radio’ dekt de lading niet echt meer. ENKAAVEE is beeld, klank, tekst, wedstrijden, educatief, geschiedenis... veel meer dan radio alleen dus.”

De twintigkoppige ploeg zal maandelijks een themashow uitzenden op Facebook. Op 26 september zonden ze al eens live uit vanuit het oud stadhuis. Dit jaar staan er nog drie liveshows gepland: Op 24 oktober, op 11 november (wanneer het carnavalsjaar normaal wordt geopend) en op 19 december. “Van 8 januari tot 23 februari - van Driekoningen tot carnaval - zenden we dan dagelijks uit als internetradio, met elke avond geheimzinnige gasten, onverwachte optredens, interessante gespreken over vroeger en nu, en nog meer. We plannen onder meer een kostuumwedstrijd, een kookproject op zondag, de bekendmaking van ‘De Ploët’ die nog niet is kunnen doorgaan... De drie finalisten zullen live optreden. Naast onze Facebookpagina, zal er ook een livestream zijn via YouTube vanuit het oud stadhuis.”

“Wij willen het lichtje in de duisternis zijn voor alle carnavalisten, nu carnaval niet kan en mag doorgaan. Ze mogen de carnavalsmicrobe niet verliezen, want een jaar geen carnaval, is voor ons een jaar niet geleefd. We krijgen de medewerking van het stadsbestuur en alle carnavalsinstanties en -groepen hebben beloofd om mee te werken en er iets unieks en positiefs van te maken.”