Emoties centraal in vijf Ninoofse kerken tijdens Open Kerkendag Claudia Van den Houte

02 juni 2019

19u47 3 Ninove Vijf Ninoofse kerken stonden zondag extra in de kijker tijdens Open Kerkendag.

Het thema van de Open Kerkendag dit jaar was ‘emoties’. Er viel één en ander te beleven in de kerken van Outer-Herlinckhove, Nederhasselt, Ninove, Okegem en Meerbeke. In de Sint-Pieter- of Sint-Berlindiskerk in Meerbeke stonden de emoties ‘Hoop en Verlangen’ centraal. “Geloof, hoop en liefde vormen samen de drie kardinale deugden. De figuren Fides, die symbool staat voor geloof, en Amor, die liefde is, zijn links en rechts van het Maria-altaar uitgebeeld, maar de deugd hoop vinden we nergens terug”, vertelt Nadine Smet van de kerkploeg van Meerbeke. “Wellicht staat Maria zelf voor hoop. Voor de kerk in Meerbeke is ook de patroonheilige Sint-Berlindis hoop. Daarom hebben we het schrijn van Sint-Berlindis uitgestald in de kerk. Die blijft staan tot de jaarlijkse Berlindisommegang op zondag 30 juni.”

“Ook hebben we kunstenaar Kurt Coppens uitgenodigd om een tiental werken tentoon te stellen in de kerk die verband houden met het thema.” Het ging om abstracte en moderne religieuze kunst.