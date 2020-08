Emma zorgt voor viergeslacht in familie Claudia Van den Houte

05 augustus 2020

20u03 6 Ninove De kleine Emma Evenepoel heeft met haar geboorte voor een viergeslacht gezorgd in haar familie.

De fiere mama is Els Van Aelbrouck (29), die in Outer woont, net als grootmoeder Lieve Van der Roost (59). Ook overgrootmoeder Diane Van Dijck (89), uit Ninove, is heel fier op het nieuwe viergeslacht. Emma is voor de kersverse ouders het eerste kind dat ze samen kregen. “Al negen jaar hebben de papa, Koen Evenepoel (38), en ik een gelukkige relatie samen”, vertelt mama Els. “Die hebben we nu verzilverd met een prachtdochter. Koen had al drie kinderen (Shirley (13), Amber (12) en Iluna (11)) en deze drie dames zijn supertrots op hun kleine zus, waar ze maar al te graag voor willen mee zorgen.”