Ellenlange wachtrij aan Ninoofse Brantano-winkel door uitverkoop Claudia Van den Houte

22 augustus 2020

12u54 12 Ninove Net als op heel wat andere plaatsen staat er ook aan de Brantano-winkel langs de Ring in Ninove een lange wachtrij.

De grote drukte komt door de uitverkoop bij schoenenketen Brantano, in het kader van het faillissement van moederbedrijf FNG. Die uitverkoop zorgt voor grote kortingen en dat lokt bijzonder veel volk. In Ninove stonden er nog voor de winkel openging al vele mensen aan te schuiven. Naar verluidt stonden er op het drukste moment wel een 300-tal mensen in de wachtrij. Door de coronamaatregelen mochten er in de winkel in Ninove maar 35 mensen gelijktijdig aanwezig zijn.

“Ik sta al van negen uur aan te schuiven. Het gaat traag aan de kassa’s”, weet een wachtende vrouw, die pas rond de middag naar binnen kon. “Ik zou nog graag communieschoenen kopen voor mijn zoontje”, zegt Gina, die ook in de lange wachtrij stond. “Hij had al communieschoenen, maar omdat de communies uitgesteld moesten worden door de coronacrisis, is hij er al uitgegroeid.”