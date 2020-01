Elke dag carnaval bij ‘Enkaavee op MIG’ vanuit pop-up studio in Lavendelstraat Claudia Van den Houte

16 januari 2020

12u32 2 Ninove Carnavalsradio ‘Enkaavee op MIG’ is van start gegaan met zijn dagelijkse programmatie.

Rond 11 november, de opening van het carnavalsjaar in Ninove, was de radio al drie dagen in de ether, maar sinds kort zenden de dj’s uit verschillende carnavalsgroepen dagelijks uit. Ze doen dat dit jaar vanuit een pop-upstudio in de Lavendelstraat 15. “Net zoals vorige keer staat plezier, carnaval en Ninove centraal. Er heerst een echt Ninoofs volksfeest in de studio, ter voorbereiding van het echte werk tijdens carnaval op 1 maart”, klinkt het bij de carnavalisten. Niet alleen zendt de radio carnavalsmuziek uit, andere carnavalisten mogen ook hun zegje komen doen in de studio. Zo kwam onder meer prins carnaval 2019 Dario Pieters al langs. De radio zal ook regelmatig live uitzenden vanuit cafés of op carnavalsevenementen.

Van 18 uur tot middernacht luister je elke dag op 106.2 fm of via radiomig.be naar carnavalhits. Vanaf 7 februari zet de radio alles op alles, want dan is de carnavalsradio 24 op 24 uur te beluisteren. Wie nieuwtjes heeft over carnaval, een nieuw liedje heeft dat niet mag ontbreken in de playlist of gewoon een zot carnavalsverhaal wil vertellen, mag dat laten weten via enkaavee@radiomig.be of kan eens binnen springen in de pop-up.