Elfjarige carnavalsradio Wettel Music gaat van start in KAAi Claudia Van den Houte

31 januari 2020

19u05 0 Ninove In de KAAi in Ninove is de eerste live-uitzending van start gegaan van carnavalsradio Wettel Music.

De carnavalsradio zal elke week live uitzenden vanuit de KAAi. De eerste live-uitzending stond in het teken van het elfjarig bestaan van Wettel Music. Naar aanleiding van dat carnavalsjubileum liet het team van Wettel Music mutsen bedrukken. De jubileummutsen worden tegen 2 euro elke live-uitzending verkocht in de KAAi. Tijdens de eerste live-uitzending waren onder meer het Don Augustcomité, de Prinsencaemere en de jury van de Don Augustprijs te gast. Zij kwamen vertellen over 22 jaar Don Augustprijs, waarover er dit weekend een tentoonstelling start in het oud stadhuis. Ook het 25-jarig bestaan van de ‘Wettelverbranding’ en van carnavalsgroep Nie Geweun, die binnenkort ook haar Carnaval Top 100-fuif organiseert, kwamen aan bod in de uitzending.

De live-uitzendingen vinden elke donderdag van 20 tot 22 uur plaats in de KAAi. Tijdens de uitzendingen komen tal van gasten uit het carnavalsmilieu op bezoek. Zo zijn volgende week bijvoorbeeld de vrouwen in de carnavalswereld te gast. Tussendoor en achteraf kan er nog worden bijgepraat met een drankje en een hapje.