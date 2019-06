Elf overtredingen vastgesteld bij controle op zwaar vervoer Koen Baten

19 juni 2019

15u56 8 Ninove De lokale politie van Ninove heeft samen met de Vlaamse belastingdienst, de RVA en de Vlaamse Wegeninspectie een controle op zwaar vervoer uitgevoerd. In totaal werden er 42 voertuigen gecontroleerd, elf daarvan waren in overtreding.

Het meest opvallende is dat vijf bestuurders een inbreuk hadden op het rijbewijs, twee bestuurders reden rond met een verlopen verplichte medische schifting. Verder werd er ook meer dan 10.000 euro achterstallige betalingen van verkeersbelasting opgehaald. Drie vrachtwagens waren niet in orde met de ladingzekering, twee anderen waren overladen. Dit leverde geldboetes op tot 582 euro. Een bestuurder had problemen met zijn inschrijving van een wagen.