Elf Ninoofse camera’s met nummerplaatherkenning worden aangesloten op netwerk federale politie om geseinde wagens efficiënter op te sporen Claudia Van den Houte

11 februari 2020

12u27 8 Ninove De politie zal geseinde wagens binnenkort nog efficiënter kunnen opsporen, want de elf camera’s met automatische kentekenplaatherkenning (ANPR) worden aangesloten op het netwerk van de federale politie.

Momenteel staan er in Ninove elf ANPR-camera’s verspreid over negen locaties op grote invalswegen. Die worden op dit moment nog alleen gemonitord door de lokale politie. “Als een naburige politiezone wil nagaan of een wagen aan een van onze camera’s is voorbijgereden, moet ze een vraag aan ons richten, en voeren we de zoekopdracht uit. Heel efficiënt is dat natuurlijk niet, want je verliest kostbare tijd bij het onderzoek”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Als er in de toekomst een wagen wordt gestolen in Aalst en die rijdt richting Halle, dan zullen de onderzoekers een filter kunnen activeren, waarmee ze via de camera’s de wagen volgen. Je krijgt één groot Belgisch netwerk, dat heel performant is.”

De lokale politie zal minder zoekopdrachten moeten uitvoeren omdat de beelden toegankelijk worden voor de geïntegreerde politie. “Door ons aan te sluiten op het federale netwerk, hoeven we geen zoekopdrachten meer uit te voeren voor andere zones en krijgen we meer tijd voor andere politionele taken”, aldus De Jonge. De lokale politie en de federale politie zullen de komende weken verder werken aan de implementatie van het systeem. De stad betaalt - net als bij andere zones - het dataverkeer voor de beelden. De federale politie verzorgt de configuratie van de tool.