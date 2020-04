Einde voor bekende café In Den Keizer? Claudia Van den Houte

13 april 2020

18u42 0 Ninove Verdwijnt het bekende café In Den Keizer, in de Burchtstraat in Ninove, binnenkort definitief?

De rechtbank van Gent heeft de huidige uitbater op 23 maart failliet verklaard. Café In Den Keizer is één van de oudste zaken in Ninove. Het pand zou dateren uit de zestiende eeuw. Het café is vooral bekend als carnavalscafé. Er waren regelmatig activiteiten en thema-avonden. In Den Keizer is één van de 18 cafés uit Oost Vlaanderen die besproken worden in het boek ‘Op café in Vlaanderen’ van de bekende Vlaamse biersommelier Sofie Vanrafelghem.

Uitbater Tom De Ridder was al een hele tijd op zoek naar een overnemer. “Ik zeg vaarwel aan de horeca. Ik hou het café nu 12 jaar open en heb voordien ook nog café Ragtime opengehouden samen met mijn vader, maar ik wil nu wat meer tijd om bijvoorbeeld eens weg te gaan met mijn vrouw”, zei hij vorig jaar nog. Een overnemer lijkt er echter niet te zijn gevonden.