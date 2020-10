Eetfestijn verloopt niet volgens corona-regels, politie stelt proces-verbaal op Koen Baten

12 oktober 2020

18u17 0 Ninove De lokale politie van Ninove heeft afgelopen weekend een controle gehouden aangaande de corona-maatregelen die sinds kort van kracht zijn. De meeste horecazaken hielden zich perfect aan de regels en kregen complimenten van de politie. Twee uitbaters die het iets minder nauw namen met de regels kregen wel een proces verbaal.

Op een van de locaties die in overtreding waren vond er een eetfestijn plaats waarbij de social distancing absoluut niet gerespecteerd werd. De tafels werden nadien herschikt volgens de richtlijnen, maar er werd wel een proces-verbaal opgesteld. In een andere zaak droeg de uitbater geen mondmasker en werd er ook een pv opgesteld.

Daarnaast werden ook zeven personen geverbaliseerd omdat ze ook de afstandsregels niet voldoenden naleefden. “We betreuren deze inbreuken en daarom willen wij nogmaals benadrukken om de regels te volgen. In de eerste plaats is dit de taak van de uitbaters”, klinkt het.

Ook burgemeester Tania De Jonge is bezorgd. “De cijfers zijn hier niet goed en we willen daarom een warme oproep doen om de regels strikt na te leven", klinkt het. “Het gaat hier dan niet alleen om de basisregels maar ook de quarantainemaatregelen. Van zodra je contact had met een besmet persoon moet je in quarantaine en je laten testen. Dit is de enige methode om de cirkel te doorbreken", aldus Tania De Jonge. “We willen een nieuwe lockdown vermijden, maar dat kan alleen als jullie moeite doen om je aan de regels te houden.”