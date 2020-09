Eerstejaars Hartencollege SON sluiten teambuilding af met Jerusalema Challenge Claudia Van den Houte

09 september 2020

17u40 2 Ninove Het Hartencollege Secundair Onderwijs Onderwijslaan (SON) blikt terug op een geslaagde eerste schoolweek.

De school zette bij de start van het schooljaar in op groepsvorming bij de nieuwe eerstejaars. Zo werd er via allerlei teambuildingsactiviteiten gewerkt aan een toffe sfeer en een hechte klasgroep. Als afsluiter namen alle eerstejaars deel aan de Jerusalema Challenge, een hype momenteel. Over de hele wereld worden er video’s gemaakt waarin mensen in groep dansen op het nummer ‘Jerusalema’ van Master KG. Het resultaat van de Jerusalema Challenge van de eerstejaars is hier bekijken.

“Hartencollege Secundair Onderwijs Onderwijslaan (SON) draagt welbevinden hoog in het vaandel. Een gelukkige leerling draagt bij tot een aangename (werk)sfeer. Bovendien behaalt een blije leerling betere resultaten”, aldus adjunct-directeur Daphne Van Berlamont. “Ook in de loop van het schooljaar blijft onze school aandacht hebben voor samenwerken, respect en de socio-emotionele ontwikkeling van de leerlingen via verschillende activiteiten.”



