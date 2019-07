Eerste volkstuintjes komen tot leven in ‘Graafland’ Claudia Van den Houte

15 juli 2019

18u52 0 Ninove De eerste volkstuintjes in Ninove zijn een feit. De eerste tuiniers zijn gestart met het zaaien van groenten en fruit op de volkstuinsite ‘Graafland’ aan de Meerbekeweg.

De inwoners van Ninove kunnen er een perceel grond huren waar ze zelf groenten en fruit kunnen op telen. De site van 1 hectare bestaat uit acht grote tuinkamers met elk een gemeenschappelijke berging. Vooraan staat ook een paviljoen voor iedereen. In elke tuinkamer kunnen afhankelijk van de gevraagde oppervlakte verschillende perceeltjes verhuurd worden. Twee van deze tuinkamers zijn ook specifiek beschikbaar voor verenigingen of groepen die willen samen tuinieren.

Iedereen die in Ninove woont, kan zich kandidaat stellen, maar de selectie wordt gemaakt op basis van je huidige tuin. Woon je op een appartement, dan krijg je voorrang op de mensen die al een tuin hebben. Kandidaten met een huiskavel van meer dan 9 are worden niet toegelaten.

Wie interesse heeft in een volkstuintje, kan meer info verkrijgen via graafland.volkstuinen@gmail.com. In september vindt de officiële opening plaats van Graafland.