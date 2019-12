Eerste schaatsers op het ijs van blauw verlichte schaatspiste: ‘Ninove On Ice’ gaat van start Claudia Van den Houte

06 december 2019

17u28 0 Ninove ‘Ninove On Ice’, de tweejaarlijkse schaatspiste, is officieel van start gegaan. De eerste schaatsers konden zich vandaag, vrijdag, op het ijs wagen. De ijspiste staat nog op het Niniaplein tot 5 januari.

De schaatspiste is dit jaar volledig overdekt, winterbar inbegrepen. “De totale constructie meet 55 meter op 10 meter. Dat is 15 meter langer dan vorige keer, doordat de winterbar nu ook onder de overkapping zit”, vertelt Benjamin Adam van Maspoe. “Dat alles nu overdekt is, is zowel een voordeel bij regenweer als op vlak van geluid.” Volgende week komen er al heel wat scholen langs om te schaatsen. “De scholen zijn vaste klant. In alle Ninoofse scholen wordt er trouwens een kleurwedstrijd georganiseerd, waarmee er schaatsbeurten kunnen worden gewonnen”, klinkt het bij Maspoe. De buurtbewoners kregen ook de kans om gratis te komen schaatsen voor hun verdraagzaamheid.

Op 14 december en 3 januari staan er twee gratis shows van Kevin Van der Perren op het programma. Op 25 december komt de kerstman op bezoek, op 26 december is er een ijshockeytornooi en op 28 december is er ‘Carnaval On Ice’.