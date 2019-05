Eerste Ninoofse dartsweekend in trefcentrum De Linde Claudia Van den Houte

22 mei 2019

13u53 3 Ninove In buurthuis De Linde vindt van vrijdag 31 mei tot en met zondag 2 juni het eerste Ninoofse dartsweekend plaats.

Op het driedaagse evenement voor binnen- en buitenlandse dartsspelers worden er in totaal zo’n 400 dartsspelers verwacht. De top van de Belgische dartswereld zal aanwezig zijn op zaterdag 1 juni tijdens het ploegentornooi, dat start om 13 uur. De totale prijzenpot bedraagt 4.500 euro.

Spelers van de Professional Darts Corporation of PDC zullen met een eigen ploeg aanwezig zijn, waarvan vier spelers hebben deelgenomen aan het jongste PDC-wereldkampioenschap in het Verenigd Koninkrijk. Er zullen ook spelers zijn van de Britse dartsbond BDO, die haar eigen wereldkampioenschap heeft. Daarnaast zal er eveneens een ploeg met toppers van de Belgische dartsbond deelnemen.

Het dartstornooi start vrijdag 31 mei om 20 uur (enkels), zaterdag 1 juni om 13 uur (ploegen) en zondag 2 juni om 14 uur (koppels) in trefcentrum De Linde, Gemeentehuisstraat 42 in Meerbeke. Meer info en inschrijvingen via www.cyberdarts.be.