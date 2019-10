Eerste echte Ninoofse hockeyveld is klaar: clubhuis, padelterreinen en looppiste volgen nog Claudia Van den Houte

07 oktober 2019

22u53 2 Ninove De Dender Hockey Club Ninove heeft vier jaar na haar oprichting voor het eerst een echt hockeyveld. “We zijn de enigste hockeyclub in de ruime regio met zo’n modern veld”, zegt ondervoorzitter en projectleider Dave Bogemans. De volgende maanden komt er aan de Stuypenberg ook een nieuw clubhuis, twee padelterreinen en een Finse looppiste.

De Dender Hockey Club speelde tot voor kort op het kunstgrasveld in Pollare, maar dat was verre van ideaal. “Dat veld is korrelig. Ons nieuwe waterveld heeft geen korrels of zand. Het water dat vanuit vier hoeken het veld kan besproeien, zorgt ervoor dat er een film op de grasmat ligt. Daardoor rolt de bal beter en dat maakt het spel veel sneller”, zegt ondervoorzitter en projectleider Dave Bogemans. “Een beter hockeyveld als dit, is er niet. Tophockeyclubs zoals Dragons spelen op velden zoals dit. Je moet al zo’n 30 tot 40 km rijden om zo’n modern waterveld te vinden. Grimbergen, Ronse en Gent zijn het dichtstbij. We zijn de enigste club in de ruime regio die zo’n veld heeft. We zijn heel trots dat we een eigen veld hebben.”

Eerste trainingen

“We zijn er al 2,5 jaar mee bezig. In 2017 zijn we ermee begonnen en een jaar later kregen we de grond in erfpacht.” De werken gingen eind mei dit jaar van start. Maandagavond vonden de eerste trainingen plaats op het afgewerkte hockeyveld aan de Stuypenberg in het gehucht Lebeke in Outer. Daar komen er trouwens nog meer sportfaciliteiten. “De eerste fase van het project is klaar. We hebben nu een tijdelijke toegang gemaakt naar het terrein”, vertelt Bogemans. “Binnenkort starten ook de werken voor ons clubhuis. Dat moet tegen het einde van het jaar winddicht zijn en tegen eind maart-begin april gebruiksklaar. Tegen dan moeten ook de Finse piste van 650 meter en de padelterreinen klaar zijn. Vijf are terrein wordt vrijgehouden voor eventueel een buitenspeeltuin.”

Eén miljoen euro

“Er werd ons ook een eigen parking beloofd, achter de kerk. Nu kan er geparkeerd worden op het verkeerseiland en rond de kerk, maar dat is slechts een tijdelijke oplossing.” Het hele project kost 1 miljoen euro. De stad Ninove subsidieert voor 300.000 euro. Sport Vlaanderen van de Vlaamse overheid kende 180.000 euro aan subsidies toe. “Van de 300.000 euro die de stad investeert, moeten we 90.000 euro terugbetalen. In totaal betaalt de club meer dan de helft zelf”, aldus Bogemans.

De club telt intussen 280 leden. De trainers en clubleden zijn alvast blij met hun nieuwe veld. “De ballen rollen veel sneller”, vindt Stefaan Sergooris, één van de trainers. “Je moet veel minder kracht zetten om de bal te doen rollen. Dat zal even wennen zijn. Veel ploegen die tegen ons kwamen spelen in Pollare klaagden erover dat het te traag ging. Dat is nu dus verleden tijd.” Komende zaterdag vinden de eerste wedstrijden plaats op het gloednieuwe hockeyveld.