Eerste dertig minuten gratis parkeren in betalende zones vanaf 11 mei Claudia Van den Houte

06 mei 2020

19u20 0 Ninove Betalend parkeren wordt vanaf 11 mei terug de regel, maar de eerste dertig minuten zul je gratis kunnen parkeren.

Parkeerbedrijf OPC start vanaf maandag 11 mei terug op. Sinds het bedrijf gezien de coronamaatregelen de deuren sloot, kon er gratis worden geparkeerd in de stad. Daar komt verandering in nu ook de winkels vanaf 11 mei terug mogen openen, maar het stadsbestuur wil tijdens de verschillende fases van het heropenen van de lokale economie handelaars blijven ondersteunen. Daarom voert het vanaf 11 mei nog niet onmiddellijk het gewone parkeerregime terug in, maar zal iedereen tot eind juni 30 minuten gratis kunnen parkeren in de betalende zones. Dat geldt zowel in de stad als in de deelgemeenten.

“’Gewoon’ gratis parkeren toestaan zorgt ervoor dat teveel mensen de volledige dag parkeerplaatsen innemen”, legt schepen voor parkeerbeleid Alain Triest (Open Vld) uit. “Met dit systeem willen we ervoor zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen vrij komen, en mensen toch hun inkopen kunnen doen zonder zich zorgen te moeten maken over het betalen van hun parkeerplaats. De huidige blauwe zones blijven sowieso gratis.”

Alle parkeerders zullen wel hun parkeerschijf moeten leggen. De maatregel zal bekend worden gemaakt via grote borden op de invalswegen en affiches op de betaalautomaten.