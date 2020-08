Eerste 500 Ninovieters die stadsgeschenkbon van 25 euro kopen, krijgen extra bon van vijf euro van KBC Claudia Van den Houte

12u00 4 Ninove Bankkantoor KBC Ninove in de Vuurkruisersstraat schenkt vanaf 1 september per aankoop van een stedelijke geschenkbon van 25 euro een extra bon van 5 euro aan de eerste 500 aankopers.

Het bankkantoor wil op die manier de lokale handelaars in Ninove steunen in deze moeilijke coronatijden. De stedelijke geschenkbon is een cadeaubon die de Ninovieters kunnen kopen aan de onthaalbalie van het stadhuis en kunnen inruilen bij de Ninoofse deelnemende handelaars.

Het maximumbedrag voor aankoop met gratis bon is 125 euro. De actie start dinsdag 1 september en loopt zolang de voorraad strekt. Schepen voor Lokale Economie Alain Triest (Open Vld) is blij met dit privé-initiatief: “Zo krijgen onze lokale handelaars niet alleen steun vanuit de stad, maar steekt ook de privésector hen een hart onder de riem.”

Geschenkbonnen met vervaldatum in 2020 worden omwille van de coronacrisis verlengd tot en met 31 december 2020. Opgelet: het gaat hier om de stedelijke geschenkbon (de papieren bon met reliëfstempel en uniek nummer) en niet de waardebon van 25 euro (brief met QR-code) die de stad in juli opstuurde naar elk Ninoofs gezin. Die kan je nog verzilveren tot en met 14 oktober 2020.