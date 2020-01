Eén pv en negen klachten voor vuurwerk tijdens nacht van oud naar nieuw na vuurwerkverbod Claudia Van den Houte

03 januari 2020

14u28 2 Ninove In Ninove werden er negen klachten ingediend voor vuurwerk dat werd afgestoken in de nacht van oud op nieuw.

Er werd recent een algemeen vuurwerkverbod ingevoerd in Ninove. Tot voordien mocht er alleen vuurwerk worden afgestoken met toestemming van de burgemeester. Die toestemming wordt nu niet meer gegeven. De hoofdreden voor het volledige verbod op vuurwerk was het dierenwelzijn, maar ook het feit dat er al meerdere ongevallen gebeurden door het afsteken van vuurwerk. Wie toch nog vuurwerk afsteekt, riskeert een boete van maximaal 350 euro. Ook tijdens oudejaarsnacht en met Nieuwjaar was vuurwerk verboden, maar sommige inwoners hebben zich niet aan het verbod gehouden.

Er kwamen negen klachten binnen over het afsteken van vuurwerk op oudejaarsnacht. De politie maakte één proces-verbaal op. “In Appelterre werd er iemand op heterdaad betrapt”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Door het vuurwerk hadden twee grote honden zich uit schrik losgetrokken. De politie heeft ze samen met het baasje teruggebracht. Voor de andere klachten kwam de politie ter plaatse, maar kon die geen vaststellingen meer doen. De eerste klachten kwamen om 20.39 uur binnen.”