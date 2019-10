Exclusief voor abonnees Een jaar na zwarte de monsterscore van Forza Ninove: “Opkomstplicht afschaffen? Stond in ons eigen programma” Claudia Van den Houte

14 oktober 2019

18u56 14 Ninove Een jaar geleden leek Ninove even het middelpunt van Vlaanderen. Forza Ninove, de partij van Vlaams Belanger Guy D’haeseleer, behaalde liefst 40 procent van de stemmen tijdens de lokale verkiezingen en werd op slag nationaal nieuws. De afschaffing van de opkomstplicht voor de gemeenteraadsverkiezingen en de extra middelen via het Denderfonds zijn volgens D’haeseleer bedoeld om de Forza-kiezer te doen afhaken, maar hij blijft ervan overtuigd dat hij in 2024 de absolute meerderheid van de stemmen zal halen. Het stadsbestuur wil dat tegengaan door onder meer in te zetten op buurtwerkers om mensen samen te brengen.

Forza Ninove was in 2012 al nipt de grootste partij geworden in Ninove, maar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 werd het verschil met de tweede grootste partij (Open Vld met 26,9 procent van de stemmen) enorm: maar liefst vier op de tien Ninovieters stemden voor uiterst rechts. D’haeseleer kwam echter twee zetels te kort voor een absolute meerderheid en vond geen andere partij die het cordon wou doorbreken door met Forza in zee te gaan. Ook de toenmalige meerderheid van Open Vld en Samen kwam één zetel te kort om hun coalitie voort te zetten. Uiteindelijk werd er toch een bestuursmeerderheid gevormd nadat de toenmalige N-VA’er Joost Arents zich aansloot bij Open Vld en Samen, tegen de wil van zijn lokale N-VA-afdeling. Hij zetelt nu als onafhankelijke in het bestuur.

Ik zal ervoor zorgen dat de mensen gemotiveerd blijven om te gaan stemmen. Guy D’haesleer (Forza Ninove)

Door in te zetten op buurtwerkers willen we mensen bij elkaar brengen en hen doen samenleven met elkaar Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld)

