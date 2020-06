Dronken bestuurder die crasht na bezoek aan tennisclub riskeert boete en rijverbod Koen Baten

18 juni 2020

17u06 0 Okegem Ivo B. stond donderdag terecht in de rechtbank in Aalst nadat hij in dronken toestand tegen aan asverschuiving was aangereden. De man kwam van de tennisclub in Okegem. Nog geen honderd meter verderop reed hij al met zijn voertuig tegen de asverschuiving. Hij riskeert een boete en rijverbod.

De feiten speelden zich af op de Okegembaan. B. was gaan tennissen en wilde naar huis vertrekken. Even verderop reed hij evenwel tegen een asverschuiving met zijn wagen. De politie werd er bijgehaald en liet de man blazen. Hij had maar liefst 1,68 promille in zijn bloed en had dus niet alleen getennist. De man zelf was niet aanwezig en liet zich bijstaan door een advocaat, die vroeg om een milde straf. De rechtbank doet volgende week uitspraak in de zaak.