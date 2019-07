Drie voertuigen botsen Koen Baten

12 juli 2019

15u55 4

Op de N45 in Ninove zijn vrijdagnamiddag drie voertuigen in aanrijding gekomen met elkaar. Het ongeval gebeurde in de richting van Ninove. De exacte omstandigheden van het ongeval zijn onbekend, vermoedelijk ging het om een kop-staartaanrijding. Bij de aanrijding vielen geen gewonden, de voertuigen liepen wel schade op, maar waren nog rijvaardig. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Door het ongeval was er lichte verkeershinder.