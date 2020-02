Drie politiezones richten samen ‘Bijzonder Bijstand Team’ op Koen Baten

21 februari 2020

16u29 0 Ninove De politiezones van Ninove, Aalst en Dendermonde hebben samen het ‘SAU Dender' opgericht. Dit staat voor het Special Assistan Unit of Bijzonder Bijstand Team. Deze teams zijn een aanvulling voor de zone. Vroeger kon er hulp ingeroepn worden van het DSU en het POSA, maar door besparingen en gestegen werklast met terrorisme is de inzet voor de lokale politie beperkt geworden.

In de nabije regio beschikt enkel de politiezone Aalst over een dergelijke eenheid, namelijk de ORCO eenheid die onlangs nog eens in actie kwam en een man overmeesterde met een stroomstootwapen in Erembodegem. “Net om de reden dat het moeilijker is om beroep te doen op het DSU en het POSA hebben we deze afdeling opgericht", aldus korpschef Philippe De Cock van Ninove.

Het team moet er voor zorgen dat er een betere hulpverlening kan georganiseerd worden. “Hierbij is ook de veiligheid van de eigen medewerkers verhoogd bij complexe tussenkomsten”, klinkt het. Het SAU team Dender zal ingezet kunnen worden voor verschillende interventies op evenementen, huiszoekingen, overbrengen van gevaarlijke gevangenen, enzovoort. Ook bij een gijzeling kan het team ingezet worden.

Door eenvormigheid inzake opleiding en training, materiaal en de laterale ondersteuning tussen de participerende politiezones inzake personeel en materiaal, zal het SAU Dender op een professionele en veilige manier risicovolle operaties en tussenkomsten kunnen afhandelen en instaan voor een verhoogd veiligheidsniveau.

In de politiezone van Ninove zijn de eerste twee medewerkers geslaagd voor de selectieproeven. “Hun opleiding start in maart dit jaar. Een volgende lichting is intussen al bezig zich aan het voorbereiden op de selectieprocedure die in het najaar van 2020 zal plaatsvinden”, besluit De Cock.