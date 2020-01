Drie Ninovieters starten ‘Ninofse Babbelbox’ voor iedereen die nood heeft aan luisterend oor Claudia Van den Houte

28 januari 2020

18u58 1 Ninove Ninovieters Brigitte Van Bellingen, Rita De Valckenier en Andy Ghijs hebben ‘De Ninofse Babbelbox’ opgericht. Ze plannen om regelmatig een ‘babbelmomentje’ te houden waar mensen die nood hebben aan een luisterend oor terechtkunnen. In de Facebookgroep die maandag pas werd opgericht, delen mensen nu al hun problemen.

Brigitte en Rita zetten zich al langer in voor de medemens. In 2017 richtten ze al ‘Zonder Honger naar Bed Ninove’ op. Via die groep wordt er eten dat anders zou worden weggegooid, weggegeven aan mensen die het niet breed hebben. Nu starten ze samen met Andy Ghijs de ‘De Ninofse Babbelbox’. “Via ‘Zonder Honger naar Bed Ninove’ kreeg ik al vele berichten van mensen die het moeilijk hebben en die me vroegen of ze met mij eens konden praten”, vertelt Brigitte. “Zo is een vrouw van wie de zoon in de gevangenis zit en die haar werk nu ook dreigt de verliezen al drie keer bij mij thuis langs geweest om te praten en heb ik uren gepraat met een man wiens vrouw vreemdging...”

“Vorige week werden ons 799 pastabekers geschonken, waarmee we heel wat mensen kunnen helpen hebben. ‘Eindelijk iets warm om te eten, ik kan er mij aan verwarmen’, reageerde één van die mensen. Ze zat zonder verwarming. We zijn aan de praat geraakt en hebben twee uur lang gebabbeld. Na dat gesprek, heb ik besloten om een groep op te richten, die ik ‘babbelbox’ heb genoemd. Rita was ook onmiddellijk bereid om mee te werken en ook Andy, die we al een tijdje kennen, wou meehelpen.”

Anonieme brievenbus

De Facebookgroep ‘De Ninofse Babbelbox’ telt na amper één dag al 200 leden. De initiatiefnemers merken dat mensen langs die weg hun problemen al delen: een jongen die het er moeilijk mee heeft dat er een meisje van zijn klas zichzelf van het leven heeft beroofd, een man die een operatie achter de rug heeft, een vrouw met gezondheidsproblemen,... “Andere mensen geven hen steun. Er komt ook een anonieme brievenbus, waar mensen anoniem hun problemen zullen kunnen delen.”

Brigitte, Rita en Andy plannen om één of twee keer per maand een ‘babbelmomentje’ te houden. Waar dat zal plaatsvinden, staat nog niet vast. “We zijn nog bezig met de locatie. Het zou bijvoorbeeld ook in een café of buurthuis kunnen zijn. We zouden ook graag af en toe een babbelmomentje houden in de deelgemeenten, zoals Denderwindeke, Meerbeke of Aspelare. Oudere mensen die alleen zijn, hebben ook vaak nood aan een babbel. We kunnen zo’n mensen eventueel ook in contact brengen met de vriendenkring voor eenzamen van Benny Schaillee, als ze interesse hebben om een uitstap te maken.”

Mooie reacties

“Eigenlijk speelde ik twee jaar geleden al eens met het idee om zo’n initiatief te starten”, aldus Brigitte. “We kregen toen al een bureauruimte van Jacques Timmermans ter beschikking, maar het is er toen nooit van gekomen en intussen is die ruimte een opslagplaats geworden voor ‘Zonder Honger naar bed Ninove’.” Sinds de opstart van de groep, gaat het snel. “Ik ben ervan geschrokken dat er zoveel mensen al hebben gereageerd. We zullen zien hoe het loopt. We kregen alvast mooie reacties. Als je de mensen gelukkig kan maken, zijn ze je soms heel dankbaar.”