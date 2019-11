Drie koren houden gospelconcert voor project overleden lid Claudia Van den Houte

21 november 2019

17u53 0 Ninove In de kerk van Denderwindeke vindt er op zaterdag 23 november een bijzonder gospelconcert plaats.

Het concert kwam tot stand door de samenwerking van drie koren: het Fenikskoor, Het Internationaal Koor en The Victory Choir. De opbrengst van het concert gaat naar een project van Eva Mazambi Nyota. Zij was lid van het Fenikskoor Ninove en overleed plots in september op 38-jarige leeftijd. Haar vrienden uit het koor kennen haar als een heel sympathieke, levenslustige en sociaal geëngageerde vrouw die eerbetoon verdient. Tijdens het concert kunnen de aanwezigen haar beter leren kennen en ook kennismaken met één van haar projecten, waar de opbrengst van dit concert naartoe zal gaan.

Het gospelconcert vindt zaterdag om 19 uur plaats in de Sint-Pieterskerk langs de Edingsesteenweg in Denderwindeke. De toegang bedraagt 10 euro.