Drie jaar cel voor “opa-figuur” na seksueel misbruik achtjarig meisje Nele Dooms

29 mei 2020

10u50 0 Ninove Een 59-jarige man uit Middelkerke is door de Dendermondse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor het seksueel misbruik van een minderjarig meisje in Ninove. Het kind was op het ogenblik van de feiten 8 jaar oud.

Het slachtoffertje was het achternichtje van de toenmalige partner van de beklaagde. De zaak kwam in 2018 aan het licht toen het kind op een avond huilend uit bed kwam en haar ouders vertelde wat er allemaal gebeurd was. Het meisje vertelde dat zij tijdens bezoekjes aan haar “peter” was aangerand in de slaapkamer en in het zwembad. Dat gebeurde meermaals. De ouders stapten vervolgens naar de politie om aangifte te doen. Dat resulteerde in een proces.

De openbare aanklager tilde extra zwaar aan de feiten, omdat de beklaagde een soort “opa-figuur” voor het kind was. De burgerlijke partij vertelde de rechter dat het slachtoffertje een serieus trauma aan de feiten overhoudt. “Ze vertrouwt geen mensen meer”, klonk het. Volgens de advocaat van de beklaagde zelf, die ondertussen verhuisde naar de kust, schaamt de man zich voor wat er gebeurd is. De relatie met de tante van het slachtoffer is beëindigd.