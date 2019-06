Drie dagen herstellingswerken op Expresweg (N45) Claudia Van den Houte

24 juni 2019

11u20 0 Ninove Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start o p woensdag 26 juni met herstellingswerken op de Expresweg (N45) in Ninove.

De werken gebeuren op de grens van de gewestweg N45 naar N28, net voor het kruispunt Den Doorn. De aannemer herstelt de toplaag in asfalt op de rijrichting Ninove en deels in de richting van Aalst. Het verkeer richting Ninove rijdt plaatselijk over één rijstrook. De werfzone loopt over een afstand van 500 meter. Voor de veiligheid geldt een snelheidsbeperking. Alle bewegingen op het kruispunt den Doorn blijven mogelijk. Ook de fietsers kunnen blijven passeren langs de werfzone. De werken duren drie dagen. Ze starten om 7 uur ‘s ochtends op woensdag 26 juni en zullen klaar zijn op vrijdagavond 28 juni.