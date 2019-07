Drie Cleymansen en James Cooke doen stadspark ontploffen tijdens eerste parkconcert van deze zomer Claudia Van den Houte

01u43 1 Ninove Het eerste parkconcert van deze zomer was maandagavond een groot succes.

Na coverband Vingar Six en de Horny B’s was het rond 22 uur de beurt aan Jelle Cleymans en zijn El Bandido’s. Tijdens zijn tournee door Vlaanderen brengt Jelle Cleymans deze zomer telkens twee van zijn ‘El Bandido’s - bekende vrienden of vriendinnen - mee. In Ninove werd hij vergezeld door zijn zus Clara Cleymans en James Cooke. Met Jan Cleymans - de vader van Jelle en Clara - aan de saxofoon stond bijna het hele gezin Cleymans op het podium in het stadspark. “We staan hier met drie Cleymansen op het podium”, zei Clara Cleymans. “Dat is zeer speciaal; het is de eerste keer.” En eigenlijk was er nog een vierde Cleymans bij: “Het is zalig om voor jullie met mijn bloedeigen vader en mijn broer op het podium te staan, maar dat is niet de enige familie, want ik ben ook zwanger van mijn tweede kindje”, aldus Clara nog, die daarop toepasselijk het nummer ‘Ik krijg een heel apart gevoel vanbinnen’ inzette.

James Cooke zorgde samen met de Cleymansen voor heel wat ambiance in het park. Op het einde van het parkconcert bleef het publiek maar bisnummers vragen. Zo werd het eerste parkconcert van de tiende jubileumeditie van de Ninoofse parkconcerten met een knaller afgesloten. Het volgende parkconcert vindt plaats op maandag 8 juli vanaf 18.30 uur.