Drie bestelwagens leeggeroofd bij bouwbedrijf in Meerbeke Koen Baten

10 juli 2020

15u06 0 Meerbeke In de nacht van woensdag op donderdag werden er in de Klapstraat in Meerbeke drie bestelwagens leeggeroofd bij een bouwbedrijf. De bestelwagens stonden geparkeerd op het terrein van de firma, maar de daders konden zich toch toegang verschaffen tot de voertuigen.

De daders zijn op dit moment nog onbekend en konden zich waarschijnlijk toegang verschaffen tot het bedrijventerrein via de velden achteraan. Ze konden de bestelwagens openbreken en gingen aan de haal met een grote som handwerktuigen waaronder boormachines, slijpschijven, laserpassers, enzovoort. De schade zal oplopen tot enkele duizenden euro’s.

De lokale politie van Ninove is met een onderzoek gestart naar de feiten. Wie iets gezien heeft of meer weet over de feiten kan contact opnemen met de politiezone.

Het is niet de eerste inbraak in een camionette afgelopen periode, vermoedelijk gaat het om een rondtrekkende bende.