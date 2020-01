Drenkeling tijdig uit Dender gered door passanten Koen Baten

15 januari 2020

16u17 0 Ninove Aan de oversteekbrug in Ninove hebben twee mannen een persoon uit het water kunnen redden nadat ze er toevallig langsreden. De man werd opgemerkt omstreeks 14.30 uur en kon dankzij het alerte optreden uit het water gehaald worden.

De burgemeester van Ninove bevestigt het nieuws dat er een persoon in het water lag en kon gered worden. De persoon werd overgebracht naar het ziekenhuis met onderkoelingsverschijnselen. Hoe de man net in het water terecht is gekomen is niet duidelijk.