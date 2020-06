Doorzichtige mondkapjes van familiebedrijf Sermant zijn succes: “Op twee weken tijd al 500 stuks verkocht in heel Vlaanderen” Claudia Van den Houte

08 juni 2020

16u46 4 Ninove Ondernemer Roel Van Den Steen van Sermant, een bedrijf in onder meer ijzerwaren en gereedschappen in Meerbeke, is gestart met de verkoop van doorzichtige mondkapjes. Die blijken een succes te zijn.

“Ik had voor het eerst transparante mondkapjes gezien in een frituur en vond dat onmiddellijk heel interessant”, vertelt Roel Van Den Steen. “Via een buitenlands bedrijf heb er kunnen aankopen. Ik ben reclame beginnen voeren en heb de Facebookpagina ‘Mondkapje transparant’ aangemaakt, en zo is de bal beginnen rollen.” Op ruim twee weken tijd verkocht hij al 500 doorzichtige mondkapjes. “Ik krijg bestellingen van over heel Vlaanderen, van Nieuwpoort over Kortrijk tot Ronse. Het voordeel van zo’n doorzichtig mondkapje is dat je de mimiek van de mensen nog ziet. Voor mensen die een bril dragen, is het handig omdat je bril hiermee niet bedampt.”

“De transparante mondkapjes zijn vooral geschikt voor mensen die aan het onthaal, de kassa, ... enzovoort zitten. Ik noem ze bewust mondkapjes, want het zijn zeker geen medische mondmaskers. Ik had bij de FOD Volksgezondheid geïnformeerd of ze voldeden en kreeg als antwoord dat alle mogelijke alternatieven om mond en neus te bedekken, goed zijn. In de horeca moeten er wel stoffen mondmaskers worden gedragen. De transparante mondkapjes zijn geschikt voor plaatsen waar mondmaskers niet verplicht zijn. Het zijn eigenlijk kleine face shields (gelaatsbeschermers).”

Sermant verkoopt naast de transparante mondkapjes verschillende soorten mondmaskers, ook voor kinderen. “Sinds de coronacrisis zetten we nog meer in op ontsmettingsalcohol, handgel, signalisatie, plexischermen, ...” Roel Van Den Steen behoort al tot de vierde generatie zaakvoerders in het familiebedrijf in de Sint-Berlindisstraat in Meerbeke dat al 98 jaar bestaat. Zelf staat hij al 25 jaar in de zaak. “Maar ik heb vroeger als kind altijd al meegeholpen in de zaak. Ik ben er mee opgegroeid.”

De transparante mondkapjes kosten 3,5 euro per stuk of 12 euro voor vier stuks. Meer info via info@sermant.be of www.sermant.be.