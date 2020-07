Doorsteek om oude stadskern met Ninia te verbinden, kan binnenkort dan toch worden aangelegd: “Groene long met uitstalramen en kunst” Claudia Van den Houte

30 juli 2020

19u26 2 Ninove Met wat vertraging zullen de werken dan toch van start kunnen gaan voor de doorsteek tussen de Beverstraat en de Kaardeloodstraat. Die moet ervoor zorgen dat shoppers vanuit het Ninia Shopping Center gemakkelijker doorstromen naar de handelskern. Nu de omgevingsvergunning voor de doorsteek is toegekend, hoopt schepen Alain Triest (Open Vld) in september te kunnen starten met de eerste (sloop)werken.

Het Ninoofse stadsbestuur heeft al jaren het idee om een ‘doorsteek’ te creëren tussen de Beverstraat en de Kaardeloodstraat, om de handelskern te verbinden met het Ninia Shopping Center, en zo de kern te versterken. De stad kocht daarom al het handelspand Watté in de Beverstraat aan en twee gronden om de doorsteek te kunnen aanleggen. Het was een aankoop van meer dan een miljoen euro. De stad kreeg hiervoor een subsidie van de Vlaamse overheid van 350.000 euro. De onderhandelingen waren emotioneel voor Watté, een familiebedrijf dat al aan zijn vierde generatie toe is, maar na een klein jaar werd er toch een akkoord bereikt. Tot nu toe gebeurde er evenwel nog niets ter plaatse. Daar komt nu, met de toekenning van de vergunning voor de doorsteek, hopelijk verandering in.

Vertraging

“We hebben wat vertraging opgelopen, onder meer omdat er moest worden nagekeken of er een archeologisch onderzoek nodig was. Archeologen zullen op het terrein aanwezig zijn als de afbraak start. We hopen dat de sloopwerken in september kunnen starten, als corona geen roet in het eten gooit”, zegt schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). “Er zijn een aantal hindernispalen geweest die het dossier bemoeilijkt hebben. We zullen nog een jaar uitstel vragen om de subsidies die we kregen niet te verliezen, want die liepen normaal, na een eerdere verlenging, tot eind dit jaar.”

Er zal in de doorsteek ook enorm veel groen verwerkt worden. Het moet een groene long worden in het stadscentrum, een rustpauze voor mensen die in het centrum wonen en geen tuin hebben. Zo komt er een verticale tuin.” Schepen Alain Triest

Groene long

In de doorsteek komen onder meer verschillende galerijen “Omdat sommige handelaars vreesden dat de mensen niet meer aan hun deur zullen passeren als de doorsteek er komt, zullen handelaars uitstalramen kunnen huren in de doorsteek, waarmee ze hun winkel in de kijker kunnen zetten. Er zal in de doorsteek ook enorm veel groen verwerkt worden. Het moet een groene long worden in het stadscentrum, een rustpauze voor mensen die in het centrum wonen en geen tuin hebben. Er komt een verticale tuin, tegen een muur.”

“Er zal ook een plaats worden voorzien waar doeken kunnen uitgehangen worden, met bijvoorbeeld streetart, werk van onze academie, van kinderen... Het is de bedoeling om elke twee à drie maand een nieuwe tekening of foto op te hangen in de doorsteek. De oudere doeken verhuizen dan naar de deelgemeenten, waar ze zullen rondgaan en bekeken kunnen worden. Er zijn ook plannen voor een kunstwerk van een Ninovieter in de doorsteek, maar daar kan ik voorlopig nog niets over zeggen. Ik hoop om tegen volgend voorjaar de doorsteek te kunnen openen.”