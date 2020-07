Dj’s zenden live uit van bekende Ninoofse locaties tijdens ‘Social disDancing livestream’ Claudia Van den Houte

05 juli 2020

15u43 1 Ninove Drie Ninoofse dj zenden onder de noemer ‘Social disDancing livestream Ninove’ deze zomer verschillende keren een livestream uit, telkens van op een andere bekende locatie in Ninove, die ze vooraf geheimhouden.

Afgelopen zaterdagavond werd de eerste livestream uitgezonden. Dat gebeurde vanuit het oud stadhuis op het Oudstrijdersplein. Maxim Vanderweeën, alias dj MAXX, draaide daar samen zijn collega’s-dj’s Des Animaux en AMGB verschillende muziekgenres. “Het is de bedoeling om terug wat leven de brouwerij te brengen in Ninove na een lange, donkere periode”, vertelt Maxim. “Mensen kunnen de livestream thuis beluisteren en daarnaast hebben we er ook de horeca bij betrokken.” Zo was de livestream zaterdagavond te horen in cafés Den Blompot, Prohibition, De Nieuwe Klok, The Dollar en op het zomerterras van The Mauritz.

Volgende week zaterdag is er een nieuwe livestream gepland. “Daarvoor zullen we samenwerken met carnavalsradio ENKAAVEE. Naast muziek zullen er ook interviews te horen zijn over hoe het staat met carnaval Ninove, wat er zal gebeuren, of het zal doorgaan... Er zullen ook artiesten uit de carnavalswereld optreden en tussendoor zorgen wij ook voor muziek. We hopen voor de volgende keer op een nog iets hoger bereik. De livestream gebeurt trouwens in samenwerking met de stad Ninove. Naast de twee livestreams in juli, plannen we er ook twee in augustus. De locaties houden we nog geheim.” De livestream is te volgen op Facebook via ‘Social disDancing Livestream Ninove’ vanaf 19 uur.