Dit is het nieuwe bestuur van Open Vld Ninove Claudia Van den Houte

19 november 2019

13u40 1 Ninove Het nieuwe bestuur van Open Vld Ninove is voor het eerst samengekomen. De regioafgevaardigden zijn intussen ook bekend.

De bestuursleden die Ninove gaan vertegenwoordigen in de regionale partijwerking zijn Tania De Jonge, Luc Chevalier, Michel Bellemans, Magda Depelseneer, Bart Spiliers en de lokale voorzitter. Eerder was al bekend dat Yves Evenepoel werd herverkozen als voorzitter van Open Vld Ninove. Hij zal worden ondersteund door ondervoorzitter Jan Arijs en tweede ondervoorzitter Dirk Hemerijckx. Tijdens de eerste bijeenkomst van het nieuwe bestuur werden ook de andere taken van het dagelijks bestuur toegewezen. De nieuwe secretaris is Luc Chevalier. Penningmeester van de afdeling is ook voor de komende legislatuur Magda Van Den Brempt. Magda Depelseneer blijft op post als ledenverantwoordelijke.