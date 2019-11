Discussie over nieuw veiligheidsplan dat inzet op verkeersveiligheid en aanpak zwerfvuil en criminaliteit Claudia Van den Houte

07 november 2019

19u27 0 Ninove De stad Ninove heeft een nieuw veiligheidsplan. Dat bepaalt hoe de politie mee een bijdrage kan leveren aan een veilige leefomgeving voor de inwoners. Het veiligheidsplan was voer voor discussie op de gemeenteraad.

“In het nieuwe zonale veiligheidsplan zetten we in op verkeersveiligheid, de aanpak van zwerfvuil en de aanpak van criminaliteit zoals inbraken, drugs, overlast en jeugdbendes. Ook willen we een betere communicatie en meer blauw op de straat”, aldus burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). Te weinig blauw op straat was één van de vele punten van kritiek die Guy D’haesleer (Forza Ninove) gaf op het nieuwe veiligheidsplan. Volgens hem zijn er maar 55 van de door de burgemeester 95 beloofde agenten beschikbaar. “Er is nog nooit zo weinig blauw op straat geweest als vorig jaar”, aldus D’haeseleer. Philippe De Cock, korpschef van de Ninoofse politie, sprak over 75 operationele medewerkers. Burgemeester De Jonge verwees ook naar 15 medewerkers met ondersteunende en begeleidende functies, die taken uit handen van de politie zouden nemen.

D’haeseleer vindt ook dat er te weinig wordt opgetreden of gecontroleerd op onverdoofd slachten. Schepen van Dierenwelzijn Katie Coppens (Samen/sp.a) ontkent dat: “We vragen de politie om extra waakzaamheid in de periode van het Offerfeest. De wet moet gerespecteerd worden.”

Verder hekelde D’haeseleer onder meer ook nog de gebrekkige communicatie, bijvoorbeeld over de recente inbraken op verschillende plaatsen in Ninove. Daar wil de stad meer aan werken. “De perceptie bij de inwoners is nog altijd dat er te weinig gedaan wordt op vlak van veiligheid, wat absoluut niet het geval is”, zegt Open Vld-fractieleider Alain Triest. “Op communicatievlak is er inderdaad wel nog werk aan de winkel. We communiceren nog te weinig als er iets gaande is, terwijl dat vaak maar kortstondige zaken zijn.” “De problemen in het stadspark duren al 10 à 15 jaar”, aldus D’haeseleer nog.